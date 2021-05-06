Bakan Elvan: 2021 büyüme tahmini yüzde 5’in üzerinde

Büyüme rakamları ile ilgili tahminini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “İlk çeyrek için şöyle düşünüyorum; 5-6 bandında olabilir. İkinci çeyrekte baz etkisi ile birlikte çift haneli bir büyüme göreceğiz. Yılın geneline bakınca ben 5’in üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

CNN Türk’te canlı yayında soruları yanıtlayan bakanın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Reklam

*Dijitalleşme konusunda oldukça iyiyiz. İstediğimiz noktada olduğumuzu söyleyemem ama ciddi adımlar attık . Model fabrikalar bir anlamda oradaki sanayicilerin dijitalleşmesine imkan sağlayan bir altyapı aslında. Uzaktan çalışma yine en yaygın hususlardan bir olacak.

*Uzaktan çalışmanın ciddi ölçüde yaygınlaşacağını düşünüyorum. Artık büyük ofisler yerine insanların bulundukları yerden çalışabilecekleri ortamlar her geçen gün artacak.

*Bizim için en öncelikli alanlardan biri işgücü piyasasının ayakta kalması. Eğer bu piyasa ayakta kalmazsa mevcut tesisleriniz durursa bunları tekrar aktive etmeniz oldukça zor.

Reklam

*Şubat ve nisan döneminde 2.5 milyon vatandaşımız işsiz kaldı. Geçen yıldan bahsediyorum. 2020 Şubat ve Nisan ayı arasında 2.5 milyon vatandaşımız işsiz kaldı. İşsiz sayısını daha da artma eğilimi de söz konusuydu ama çok ciddi tedbirler aldık.

*Virüsle mücadelede 133.7 milyar lira harcadık.

*Haziran sonuna kadar yapılacak destekleri dahil ettiğimiz zaman 20-21 yılı için 175.7 milyar liraya tekabül ediyor. Yaklaşık bu kadar bir harcama yapmış olacağız.

*Gelişmelere baktığımız zaman 2020 yılının ilk çeyreğinde talep çekişli bir büyüme görüyoruz. Covid ile birlikte ikinci çeyrekte yüzde 10’un üzerinde bir küçülme oldu.

*2020 yılında yüzde 1.8’lik büyüme gerçekleştirdik.

*Bayram sonrası vaka sayılarında bir düşüş söz konusu olur ve biz turizm sezonuna rahat gireriz.

*Rakamlarla oynanamaz TÜİK bağımsız bir kuruluştur. TÜİK teknik konularda talimatlandırılamaz.

*Enflasyon konusunda algı operasyonu yapan var.

*Bankacılık sektörü açısından da biz herhangi bir sorun görmüyoruz. Döviz açık pozisyonları var mı diye baktığımızda 6 milyar dolarlık bir fazla olduğunu görüyoruz.