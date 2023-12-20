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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Bolat: 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı, piyasa düzeldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘600 bin gizlenmiş aracın birden ortaya çıktığını ve piyasanın büyük ölçüde düzeldiğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Bakan Bolat, TVNET‘te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bolat karaborsacılık, fahiş fiyat ve keyfi zam yapanlarla mücadele etmenin görevleri olduğunu vurguladı.


Bolat, göreve geldikten sonra yaptıkları uygulamalardan da bahsederek şunları kaydetti:

*Aldığımız tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü, birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü.

*Aynı süreci emlak sektöründe de gördük çünkü emlakta sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık ve sorumluluğu ilan sitelerinin üstüne yıktık. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanıyor. Bu cezalar az buçuk cezalar değil ve ciddi bir şekilde de artıracağız önümüzdeki süreçte. Diğer alanlara girdik, hazır beton, çimento, inşaat malzemeleri, marketlerde denetimlerimizi artırdık.

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