Bakan Bilgin’le görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan memurlar için ek zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin durumunun bir an önce görüşülmesi gerektiğini söyleyerek “Ocakta enflasyon farkıyla beraber, yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zam yapılması artık zaruret olmuştur” dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen yönetimini kabul etti.

AA’nın haberine göre görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Yalçın, çalışma hayatına ilişkin güncel sorun ve beklentilerin yanı sıra memur maaşlarına ek zam talebini Bakan Bilgin’e ilettiklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin vergi matrahlarından huzursuzluk duyduğunu ifade eden Yalçın, şunları dedi: “Kaşıkla aldığımız, kepçeyle geri gidiyor gibi bir pozisyon söz konusu. Kamu görevlileri, matrahlardan kaynaklı olarak yılın son birkaç ayında aldıkları ücrette kayıp yaşıyor. Bu açıdan verginin yüzde 15’e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının yükseltilmesi konusunu aktardık.”

Memurların kira bedellerinden dolayı özellikle büyükşehirlerde çalışmak istemediğine işaret eden Yalçın, şunları söyledi: “Memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı, beklentimizi tekrar ifade ettik. Asgari ücrete yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme, aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu ve bunun da görülmesi gerektiğini ifade ettik. Kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve ocakta enflasyon farkıyla beraber, yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zam yapılması artık zaruret olmuştur.”

Memur maaşlarına ek zam taleplerinde herhangi bir oran konuşulmadığını kaydeden Yalçın, asgari ücrette artış yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin aynısının memurlar için de geçerli olduğuna dikkat çekti.