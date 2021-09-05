Bahçesindeki kuşlara ateş eden adam balkonda çamaşır asan komşusunu vurdu

Konya’da balkonda çamaşır asan kadın, bahçesindeki kuşlara ateş eden komşusu tarafından vuruldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi’de Halim G. (70), bahçesindeki kargalara ateş etti. Bu sırada yan evdeki balkonunda çamaşır asan iki çocuk annesi Gülizar Y. (38), av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Halim G., emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Gülizar Y.’nin 13 yaşındaki oğlu annesi balkonda çamaşır asarken kendisinin de balkon kapısında olduğunu söyledi. Bir anda silah sesi duyduğunu anlatan çocuk “Annemin yanına gittim, kafasından kan akmaya başladı. Babamlara haber verdim. Annem yere yığıldı. Yan komşumuz, kargalar meyvelerini yiyor diye ara sıra silah atıyordu” dedi.