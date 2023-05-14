Bahçeli’nin arkasından kalp işareti

Sözcü fotomuhabiri Zekeriya Albayrak, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin arkasında millet ittifakıyla özdeşleşen kalp işareti yapan bir genci görüntüledi.
Bahçeli bugün Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı.
Bu anı görüntüleyen Albayrak, ilginç bir kareye imza attı. Bahçeli’nin arkasında bir genç, MHP lideri oy kullanırken arkasından kalp işareti yaptı.
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