Bahçeli’nin arkasından kalp işareti

Sözcü fotomuhabiri Zekeriya Albayrak, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin arkasında millet ittifakıyla özdeşleşen kalp işareti yapan bir genci görüntüledi.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak / Sözcü

Bahçeli bugün Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Bu anı görüntüleyen Albayrak, ilginç bir kareye imza attı. Bahçeli’nin arkasında bir genç, MHP lideri oy kullanırken arkasından kalp işareti yaptı.