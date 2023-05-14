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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’nin arkasından kalp işareti

Sözcü fotomuhabiri Zekeriya Albayrak, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin arkasında millet ittifakıyla özdeşleşen kalp işareti yapan bir genci görüntüledi.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak / Sözcü

Bahçeli bugün Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı.


Bu anı görüntüleyen Albayrak, ilginç bir kareye imza attı. Bahçeli’nin arkasında bir genç, MHP lideri oy kullanırken arkasından kalp işareti yaptı.

Seçim 2023

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Bahçeli’nin arkasından kalp işareti

Sözcü fotomuhabiri Zekeriya Albayrak, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin arkasında millet ittifakıyla özdeşleşen kalp işareti yapan bir genci görüntüledi.