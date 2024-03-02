Bahadır Özgür: Düşman yapmaz

Ankara’da Maden Petrol İşleri genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) düzenlenen ihalelerle memleketin dört bir yanındaki araziler madenciliğe açılıyor. İçlerinden iki yer hemen göze çarpıyor. Erdoğan’ın üç yıl önce sınırlarını değiştirdiği yaylalar bunlar. Araklı Pazarcık Yaylası ile Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası’ndaki altın ruhsatları satılmış.

Bir ‘dış güç’ memleketi işgale karar verse bu denli sabırlı, sinsice hareket etmez doğrusu. Ama altın lobisi av sahasını işaretlediği vakit, halkı ayartacak türlü oyunlara başvurmaktan, fırsat kollayıp sabırlı planlar yapmaktan geri durmuyor.

İki yaylanın herhangi bir yerinde altın madeni açılması durumunda ekolojik yıkımın nerelere uzanacağını görmek isteyenler, en azından internetten fotoğraflara bakabilirler. Hani derler ya, “düşman bile yapmaz” diye; işte sözün tam yerine oturduğu bir manzara bu.

Bahadır Özgür’ün yazısı