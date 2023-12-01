Bahadır Özgür: Biz 'Terim fonu'nu tartışırken Erdoğan milyarlık fon kurdu

Gündemi Fatih Terim Fonu olarak adlandırılan bir bankacılık skandalı meşgul ederken, AKP iktidarı da devletin petrol ve maden gelirlerinin büyük kısmını aktaracağı bir fon kurdu.

Milyarlarca liralık kaynağın bütçe dışına çıkarılıp denetimsiz harcanması demek bu.

Kaynağın artırılması ve nasıl kullanılacağının belirlenmesi yetkisi ise tamamen Erdoğan’ın elinde.

Ortada şüphelenecek epey bir soru var: Nedir bu fon? Kaynağı nereden gelecek? Kim, nasıl kullanacak?

Az buz değil, milyarlarca lirayı kapsayan denetimsiz, sadece Erdoğan’ın belirleyeceği kurallar çerçevesinde harcanacak, bütçe dışına çıkarılmış bir kamu kaynağından bahsediyoruz.

Bahadır Özgür’ün yazısı