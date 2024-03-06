Bahadır Özgür: Anagold'u, Anagold'a çalışan şirkete denetletmişler!

İliç’teki felaketin sorumluluğunu sahada görevli birkaç mühendise yıkmaya çalışıyorlar. Oysa olay yaşandığı günden beri ortaya çıkan pek çok resmi belge, başta dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum olmak üzere, bürokratların ve şirketin üst yönetiminin sorumluluğu olduğunu kanıtlıyor. Bakanlık neredeyse doğru düzgün bir kez bile denetlememiş madeni. Daha önce yaşanan ve gizlenen liç yığını kayması ve zehirli atık sızıntısı üzerine yapılan denetim ise Anagold’dan taşeron işler alan özel bir şirkete yaptırılmış. Sadece bu skandal bile Kurum’un sorumluluğu için yeter.

Bahadır Özgür’ün yazısı