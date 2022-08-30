Bahadır Özgür: AKP’nin arsadan borsaya uzanan soygun tezgahı

Borsa nihayetinde birileri batmadan birilerinin kazanamadığı bir manipülasyon oyunudur. Lakin bulduğu her para kaynağını kendine bağlayan AKP’nin elinde burası da düpedüz bir hırsızlar diyarına dönüştü artık. Son skandalın rüşvet üssü olduğu iddia edilen Next Level’ın kendisi bunun bir serencamı gibidir. Sadece ona bakıp bile AKP’nin arsadan borsaya uzanan soygun tezgâhının işleyişini görmek mümkün.

Son iki yılda yapılan 33.4 milyar lira fon toplanan 79 halka arzın yarısından fazlası benzer hikâyeye sahip. 2021’de küçük bir kısmı halka açık bir şekerlemecinin, neredeyse Tüpraş’ın piyasa değerine ulaştığını unutmayalım. Ortada ezelden beri manipülasyonla işleyen, yapısı çürük bir borsa sistemi yok sadece. Borsanın da çökme aracına dönüştüğü yeni bir aşama söz konusu. Dedik ya, AKP seviye tanımıyor. ‘Next level’da karşımıza daha neler çıkacak bakalım.

Bahadır Özgür’ün yazısı