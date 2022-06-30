Bağımsızlık kahramanının ‘dişi’ defnedildi: Ondan kalan tek şey

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) suikaste kurban giden eski başbakanının ‘dişi’ düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Patrice Lumumba Fotoğraf: www.premiumtimesng.com

Ülkenin Belçika’dan bağımsızlığını 1960’ta kazanmasının ardından demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı Patrice Lumumba, iki ay sonra ‘devrilmişti.’ DKC’nin bağımsızlığı için mücadele eden liderlerden Lumumba, 1961’de ‘Belçika’nın üstü kapalı şekilde desteklediği düşünülen’ suikast sonucunda ölmüştü. Lumumba’nın yanındaki iki isim de vurularak öldürülmüştü. Suikastın açıklığa kavuşturulması için ailesi, 2011’de ‘savaş suçu’ işlendiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Lumumba’nın cesedi asit dökülerek eritilmek suretiye ‘ortadan kaldırılmış’ böyle ‘suikastin delili’ yok edilmişti.

Belçikalı polis yıllarca evinde saklamış

Suikast sonrasında ‘cesedi’ yok etmesi istenen Belçikalı polis Gerard Soete, altın kaplama dişini ‘zaferlerinin bir sembolü’ olarak alıp ülkesine götürmüş, yıllarca saklamıştı. On yıllar sonra dişi evinde, bir kutu içinde sakladığını açıklamıştı. Belçika iki yıl önce altın dişi iade etmeyi kabul etmişti.

Fotoğraf: BBC

Lumumba’nın cansız bedeninden kalan tek şey olan dişi geçen hafta Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen bir törenle ailesine teslim edildi. Tabut içindeki diş Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerine götürüldü. Binlerce kişi ziyaret etti.

Bugün başkent Kinshasa’da düzenlenen cenaze törenine Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, Lumumba’nın ailesi ve bazı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Altın kaplama dişin bulunduğu tabut özel olarak tasarlanan bir mozoleye kondu.