Bağımsız film yönetmeni Jeff Baena 47 yaşında hayatını kaybetti

Bağımsız film yönetmeni ve Aubrey Plaza’nın eşi Jeff Baena 47 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Aubrey Plaza / Instagram

‘The Little Hours’ ve ‘Life Arter Beth’ gibi sıra dışı komedi filmlere imza atan senarist ve yönetmen Jeff Baena, 47 yaşında hayata veda etti. Baena, sık sık birlikte çalıştığı yaratıcı ortağı Aubrey Plaza’yla evliydi.

Los Angeles County Coroner’s Office’e göre, Baena’nın cesedi cuma günü Los Angeles’taki bir evde bulundu ancak ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Bir avukat ve öğretmenin oğlu olan Baena, Miami’de büyüdü ve New York Üniversitesi’nde sinema eğitimi aldı. NYU’daki film okulundan mezun olduktan sonra Robert Zemeckis için yapım asistanı olarak işe başladı. Daha sonra ise Russell için yardımcı editör olarak çalıştı.

2017’de podcaster Marc Maron’a verdiği bir röportajda, çocukken Stanley Kubrick’in ‘A Clockwork Orange’ ve Federico Fellini’nin ‘8½’ filmlerini izledikten sonra sinemaya ilgi duyduğunu açıkladı.

Baena’nın yönetmenlik çalışmaları arasında, senaryosunu birlikte yazdığı Alison Brie’nin başrol oynadığı 2022 yapımı ‘Spin Me Round’ adlı karanlık komedi ve Thomas Middleditch, Adam Pally ve Nick Kroll’un yer aldığı bir dram-komedi ‘Joshy’ yer alıyor. Brie ve Baena ayrıca 2020 yapımı psikolojik drama ‘Horse Girl’de de iş birliği yaptı.

Yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra Baena, varoluşçuluğu mizahla inceleyen 2004 yapımı David O. Russell filmi ‘I Heart Huckabees’in ortak yazarlığını da yaptı.

Baena’nın filmleri Sundance ve South by Southwest gibi önemli festivallerde gösterildi ve Netflix, IFC ve Lionsgate gibi dağıtımcılar tarafından yayınlandı. Ayrıca Baena, televizyon için Showtime adına ‘Cinema Toast’ adlı programı yazdı, yönetti ve yapımcılığını üstlendi.

İki yıl önce Reel Talker YouTube kanalında Jim Alexander’a verdiği bir röportajda, ‘Her zaman sıra dışı şeylere ilgi duydum.’ diyen Baena, aynı röportajda 2021’de evlendiği Plaza için şunları söylemişti:

“Birlikte yaratıcı bir şeyler yapma, ikimizi de tatmin eden bir şeyler yapma fırsatı… Ne kadar nadir bir şey. O çok yetenekli ve her zaman istekli, bu yüzden gerçekten şanslıyım.”