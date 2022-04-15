Bağcılar’ın yeni belediye başkanı Abdullah Özdemir

İstifa eden Lokman Çağırıcı’nın yerine AKP’nin aday gösterdiği 39 yaşındaki Abdullah Özdemir, meclis oylaması sonrası Bağcılar’ın yeni belediye başkanı oldu.

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 yıldır yürüttüğü görevinden kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Çağırıcı’nın cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tehdit edildiği için istifa ettiği öne sürülmüştü.

İstifa sonrası bugün toplanan belediye meclisinde AKP’nin adayı Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti’nin adayı Hafize Ayşe Çelebi’yse beş oy aldı. Seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni düzenlendi. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir’e görevi devretti.