Bağcılar'da silahlı saldırı: Bir bekçi ağır yaralı

İstanbul Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi, bir bekçi ağır yaralandı.
Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta şüpheli üç şahıs, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis, sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapattı, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.
Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.