Bağcılar’da ev sahibi kiracısının kapısını kırdı

İstanbul Bağcılar’da oturan Muhammet Güner, kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi tarafından evinin duvar ve kapısının balyozla kırıldığını belirterek şikayette bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Kirazlı Mahallesi’nde oturan Güner, ev sahibi Murat Ç. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını vurgulayarak bu kişinin eşi ve çocuklarıyla oturduğu dairenin kapısını kırdığını söyledi.

Bağcılar Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Güner, 2017’den bu yana kiracı olarak oturduğunu aktardı. Yaklaşık iki yıldır ev sahibiyle kira ücreti nedeniyle anlaşamadıklarını belirten Güner şöyle devam etti: “Son iki yıldır bize baskı yapmaya başladı. Geçen yıl bin 250 lira olan kira için iki bin lira talep etti. Ben de kendisine yasal sınır olan TEFE-TÜFE oranında artış yapabileceğimi söyledim. Oğluna ev düzeceğini belirterek, oturduğumuz daireyi boşaltmamızı istedi. Ben kendisinden ihtarname çekmesini isteyerek, kirada 250 lira artışa gittim.“

Yaşanan tartışmanın ardından ev sahibinin kendisi ve ailesi üzerinde baskı kurduğunu öne süren Güner, evi boyatma talebine de karşı çıktığını kaydetti.

Bu yıl kira artış ayı olan ekimde ev sahibiyle yeniden görüştüklerini anlatan Güner, ev sahibinin bin 500 lira olan kira için beş bin lira istediğini söyledi: “26 Ekim’de ben şehir dışında iken ev sahibi, oğlu ve kızıyla gelerek kapımızı tekmeleyip tehdit ve hakaretlerde bulunmuş. Bunun üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum.”

Güner, apartmanda üst katında oturan ev sahibinin son olarak dün evde olmadığı bir vakitte gelerek, balyozla kapıyı ve duvarı kırdığını belirtti: “Eşim dışarıya çıkmış ve evde kız kardeşim vardı. Kardeşim de eşimi arayarak durumu bildiriyor. Ev sahibi, eşi, kızı ve oğlu kapıyı kırıp içeri girmişler. Sonra duvarı delmişler. Yüzde 70 zihinsel engelli kız kardeşimi de tartaklamışlar. Polis gelerek balyozu elinden almış.”