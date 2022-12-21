Bağcılar’da aile hekimine saldıran zanlının sicili kabarık çıktı

İstanbul’da aile hekimi Mahmut Doğan’a saldıran 28 yaşındaki Yasin İ.’nin yaralama, gasp, tehdit ve cinsel taciz gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkarken, çıkarıldığı mahkemede ‘basit yaralama’ suçundan tutuklandı.

Bağcılar’daki Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Mahmut Doğan, dün görevi başındayken Yasin İ.’nin saldırısına uğramıştı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, Doğan da ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan incelemede ‘yaralama’ ve ‘cinsel taciz’ gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli Yasin İ. hakkında, ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından işlem başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edilen Yasin İ., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe ‘basit yaralama’ suçundan tutuklandı.