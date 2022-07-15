Bağcılar Kaymakamlığı: Atatürk büstüne saldıran dört çocuk gözaltına alındı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinin kaymakamlığı, bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne ‘saldırdığı’ iddia edilen 13-16 yaşlarındaki dört çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.
Kaymakamlığın yazılı açıklamasında şunlar dendi:
“13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T. ve Y.T. adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”