Bader Arslan: Türkiye’de net hata ve noksan kalemi sıfırdan giderek uzaklaşıyor

Son ödemeler dengesi verilerini ilginç kılan başka bir konu daha var. Net Hata ve Noksan kalemi 5,5 milyar dolara ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıktı. Normal şartlar altında bu kalemin 0’a yakın bir değer alması gerekir. Kalemin pozitif değer alması, ülkeye kaynağı belli olmayan ya da henüz belirlenememiş kaynak (döviz-altın) girişi, tersi ise kaynak çıkışı olduğunu gösterir.

Kimi durumlarda verinin açıklandığı ay tespit edilememiş kaynak girişi ya da çıkışı, sonraki aylarda belirlenir, ilgili kalemde değişiklik yapılır ve böylece net hata-noksan kalemi sıfıra yakınsar. Bu, sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de aynı şekilde uygulanır.

İlginç olan şu ki, son 10 yıldır Türkiye’de net hata ve noksan kalemi sıfırdan giderek uzaklaşıyor. 2004’ten bugüne dek veriler incelendiğinde, 2011’e kadar net hata ve noksanın birikimli değerinin, olması gerektiği gibi 0 civarına dalgalandığını ancak 2011’in sonlarından itibaren giderek yükseldiğini görüyoruz. 2004’ten bugüne kadar Türkiye’ye kaynağı tespit edilememiş 73 milyar dolara yakın para girişi var ve bunun çok büyük kısmı 2011’den sonra gerçekleşmiş.

Bader Arslan’ın yazısı