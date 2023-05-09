Babasının cesedini derin dondurucuda sakladı: Yokluğuna dayanamazdım

Hollanda’nın güneyindeki Landgraaf kasabasında bir evde, uzun süredir derin dondurucuda saklanan bir erkek cesedi bulundu.
BBC Türkçe‘nin haberine göre olay, aile hekiminin uzun süredir haber almadığı yaşlı hastasıyla ilgili şikayeti üzerine ortaya çıktı. Doktor, hastasının sağlığından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu.
Adrese giden polis ekibi, yaşlı adamın cesedini derin dondurucuda buldu. Cesedin bulunduğu evin, ölen adamın 82 yaşındaki oğluna ait olduğu belirlendi.
1997 yılında eşini kaybeden 82 yaşındaki adamın, uzun süredir babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Polise göre doğal yollarla öldüğü belirlenen yaşlı adamın cesedi, uzun süredir derin dondurucuda saklanıyordu.
Polis tarafından sorgulanan 82 yaşındaki Hollandalı adam, babasının bir buçuk yıl önce 101 yaşında öldüğünü söyledi.
Hollandalı adam, uzun yıllar beraber yaşadığı babasının yokluğuna dayanamayacağını ve özleyeceğini belirterek ‘onunla konuşmaya devam edebilmek için’ dondurucuya koyduğunu anlattı.
Polis, Hollandalı adamın babasının emekli maaşını almaya devam etmek için cesedi saklayıp saklamadığını araştırıyor.