Babasını zehirli gözlemeyle öldüren kadın ve erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet

Aydın’da böcek ilacı koyduğu gözlemeyi yedirerek babasını öldürdüğü, kardeşini de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan kadın ve erkek arkadaşının davası sonuçlandı.

AA’nın haberine göre Didim ilçesinde 3 Nisan 2020’de yaşanan olayda Ali Karateke ve oğlu Birol Karateke, evlerine ‘hayır yemeği’ diye getirilen gözlemeleri yedikten sonra rahatsızlanmıştı. Baba hayatını kaybetmiş, oğlu ise tedavi altına alınmıştı.

Gözlemeleri eve gönderdikleri belirlenen Ali Karateke’nin kızı B.T. ile erkek arkadaşı S.K. tutuklanmıştı.

B.T. ifadesinde, cinayeti erkek arkadaşının planladığını, babası ve kardeşinin ölmesi halinde mirasın kendilerine kalacağını anlattığını, babasının gözleme sevdiğini bildiği için içine böcek ilacı kattığı gözlemeleri gönderdiğini söylemişti.

Söke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen davada savcı, sanıklar B.T. ile S.K.’nın, Ali Karateke’yi öldürmek için plan yaptıklarını, ilk önce ‘hayır yemeği‘ diye tavuk gönderdiklerini ancak maktulün bunu kabul etmemesi üzerine başka bir gün zehirli gözlemeyi ulaştırdıklarını belirtti.

Sanıkların Ali Karateke’yi ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçu ile Birol Karateke’yi ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediğini belirten savcı, tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, beraat talep eden tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verdi.