Babasını tacizle suçlayıp öldüren sanıktan şikayetçi olmadı: Sapık hareketleri vardı

Ankara’nın Mamak ilçesinde annesini taciz ettiği iddiasıyla 60 yaşındaki Ramazan Dörttaş’ı öldüren Yusuf Şavur’un davasında, Dörttaş’ın kızı babasının kötü huyları bulunduğunu ifade ederek sanık Yusuf Şavur’dan şikayetçi olmadı.

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AA’nın aktardığına göre Yusuf Şavur, annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörttaş’ı öldürmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Şavur’un, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Davanın ilk duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Şavur, aile yakınları, maktulün kızı A.D. ve taraf avukatları katıldı.

Kendisini hayırsever olarak tanıtmış

Sanık Şavur, savunmasında maktulle geçmişe dayalı husumetlerinin ve tanışıklıklarının olmadığını söyledi. Ramazan Dörttaş’ın kendisini hayırsever olarak tanıttığını, bunun üzerine annesinin de boşanma aşamasındaki kız kardeşine yardım etmesi için ondan yardım istediğini belirten Şavur, şunları söyledi:

“Kız kardeşimi rahatsız etmeye başladı. Kardeşim numarasını değiştirince annemi taciz etmeye başladı. Olay günü annem beni aradı, ‘Beni taciz eden adam burada’ deyince gittim. Annem çok korkmuştu, onu taksiyle abimlere götüreceğim esnada tacizciyi gördüm. Arabadan indim, annem de arkamdan indi. Maktul annemi görünce küfretti, ardından kaçmaya başladı, arkasından koştum. Bir zaman sonra beraber yere düştük. Kalkınca bir iki kez vurdum. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Yaşanılanlardan dolayı pişmanım.”

Sanık ve avukatının beyanının ardından dosyada müşteki olarak yer alan maktulün kızı A.D. babasının ölümüne neden olan sanık Şavur’dan şikayetçi olmadığını söyledi.

Babasının geçmişte sarkıntılık düzeyinde eylemlerinin olduğunu belirten A.D., babasının hırsızlık, kadın pazarlama ve kumar gibi kötü huyları olduğunu söyledi: “Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem boşandığı halde ondan kurtulamadı. Ayrıca babamın sapık hareketleri de vardı. Sanıktan şikayetçi değilim ve davaya katılma talebim yoktur.”

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.