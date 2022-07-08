‘Baba’nın oyuncularından James Caan hayatını kaybetti

‘The Godfather’ (Baba) serisinde canlandırdığı ‘Sonny Corleone’ rolüyle şöhret kazanan ABD’li oyuncu James Caan 82 yaşında hayatını kaybetti.

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1970’li yıllar boyunca Hollwood’da önde gelen isimlerden biri olan Caan, bir kez Oscar’a, bir kez Emmy’ye, dört kere de Altın Küre ödüllerine aday gösterilmişti.

Dört kez evlenen ve beş çocuğu olan Caan’ın ailesi gelen başsağlığı dilekleri ve sevgi mesajları için teşekkür etti.

Komedyen Andy Richter, onunla çalıştığı için kendisini şanslı hissettiğini ifade ederken, oyuncu Gary Sinise, ”Onu tanımak mükemmel bir şey, iyi bir dosttu” dedi. Yapımcı Bob Reiner de Caan’la çalışmaktan büyük zevk aldığını söyledi.

Bronx semtinde bir kasabın çocuğu olarak dünyaya gelen Caan, başta Amerikan futbolu oynamak istiyordu. Hofstra Üniversitesi’nde öğrenciyken oyunculuğa başladı ve burada Baba’nın yönetmeni Francis Ford Copolla’yla tanıştı.

Televizyon ve sinemadaki küçük rollerden sonra, 1965’te ABD’li yönetmen Howard Hawks’un iki filminde, ‘Red Line 7000’ ve ‘El Dorado’da çıkış yapan Caan’ı dünyaca ünlü yapan 1972 tarihli ‘Baba’ oldu.

Caan’ın başta Michael Corleone rolü için seçmelere girdiği ve stüdyo yöneticileri tarafından istenen isim olduğu ancak Coppola’nın ısrarı üzerine, bu rol Al Pacino’ya verildiği belirtilmişti.