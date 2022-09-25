Babacan’dan Erdoğan’a ‘başbakan oluru’ yanıtı: Bir imzayla enflasyonu düşürüverin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, isim vermeden kendisine “Altı sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin.”

Fotoğraf: AA

Erdoğan bugün İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı yıl özel ödülleri törenindeki konuşmasında isim vermeden eski AKP’li ekonomi bakanı, şimdinin DEVA Partisi lideri Babacan’a çıkışmıştı: “Şimdi buradan paye çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya?”

Babacan, partisinin Siirt mitinginde Erdoğan’a şu yanıtı verdi: “Sayın Erdoğan benim için ‘Yahu sen ne yaptın? İmzayı ben attım’ diyor. Kendisine sesleniyorum. Dört yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Tam yetkili sizsiniz. Tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapabiliyorsunuz. Madem keramet imzada, şöyle bir imza atın da şu enflasyonu düşürüverin. Fiyakalı bir imza atın da hayat pahalılığını bitiriverin. Ağzıyla kuş tutsa yapamaz. Çünkü bilmiyor. Bilmediğinin de farkında değil. Bilenlerle de çalışmıyor.”