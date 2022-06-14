Baba-oğul birlikte mezun oldular

Mersin’in Erdemli ilçesinde, mesleki eğitim merkezinden mezun olan 56 yaşındaki babayla 24 yaşındaki oğlu birlikte diploma aldı.

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Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 60 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul Müdürü Hüseyin Kurt, mezunların çıraklık ve ustalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diploması da aldığını söyledi.

Yapı tesisatı ustalığı eğitimi alan Mehmet Gültekin, aynı bölümde öğrenci olan 24 yaşındaki oğlu İsa’yla mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Gültekin, diploma alma sevinci yaşadığını anlatarak şöyle devam etti: “Oğlum benim yanımda çalışıyordu. Sonra derslere beraber gittik. Derslerde çocukluğumu ve gençliğimi yeniden yaşadım. Mezuniyet kıyafetimi şalvarın üzerine giydim. Podyumdaki o hali anlatmak mümkün değil ancak yaşayan bilir. Diplomayı oğlumla almayı kelimelere döküp anlatamıyorum. Anlatılmaz yaşanır.”

İsa Gültekin de babasıyla mezun olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.