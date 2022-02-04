Aziz Yıldırım: 3 Temmuz sürecinde görevini kötüye kullananlara dava açacağız

Şike davasında çıkan beraat kararları Yargıtan tarafından onanan Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisi ve arkadaşlarını itibarsızlaştırma amacıyla yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili, sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında dava açma kararı aldıklarını açıkladı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Kasım 2020’de, Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticilerinden Mosturoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan’ın da arasında bulunduğu 23 sanık hakkında ‘şike ve teşvik primi suçlarından’ beraat kararı vermişti. Yargıtay 27 Aralık 2021’de bu kararları onamıştı.

Tazminat FB Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak

3 Temmuz (2011) sürecinin Fenerbahçeliler için önemini hatırlatan Yıldırım, Ceza Mahkemesi Kanunu’nun 141’inci maddesinde bulunan haksız koruma tedbirleriyle alakalı tazminat davası açacaklarını ve buradan alınacak gelirin Fenerbahçe Eğitim Kurumları ile Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını aktadı.

Daha önce yaptıkları suç duyurusu kapsamında haklarında yasal işlem yapılmayan gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında İstanbul başsavcılığı nezdinde soruşturma yapılması için yeniden şikayet dilekçesi vereceklerini söyleyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz üzere 3 Temmuz soruşturmasını yürüten firari Mehmet Berk, ifade esnasında, Bursaspor şampiyon olmasa Fenerbahçe Kulübü’ne operasyonun 2009 yılında yapılacağını söylemişti. Savcının bu söylemini kamuoyuyla paylaştım. Hukuk ekibimiz hakim ve savcılar hakkında açılacak davalara çalışırlarken çok önemli bir delile ulaştılar. Bu delil UYAP sisteminden elde edildi. Başka delillere de ulaşıldı ama bugün sadece birini sizinle paylaşacağım.

‘Gerekçeli kararın tarihi 2009’

3 Temmuz yargılamasını yapan, kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin UYAP formatında yazılı olan gerekçeli kararı word formatına dönüştürüldüğünde, belgenin hazırlanma bilgileri çıkmaktadır. Buna göre gerekçeli kararın oluşturma tarihi 16.06.2009’dur. Son değişiklik tarihi 10.08.2012, son yazdırma tarihi 10.08.2012’dir. Bu belge, Adalet Bakanlığı elinde olan UYAP sisteminde bu şekilde kayıtlıdır.”

‘Takım otobüsüne saldırı aydınlatılmalı’

4 Nisan 2015’te Trabzon’un Sürmene ilçesinde takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerektiğinie de değinen Yıldırım şunları söyledi: “Şampiyonluğumuza mal olan saldırını faillerinin, onları kullananlarının bulunup, söz konusu saldırının bütün boyutları ile aydınlatılması kamuoyu vicdanın rahatlaması için elzemdir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, konuyla ilgili devlet birimlerine çağrımız, bu cinayet girişiminin faili meçhul kalmaması adına gerekli çalışmaları titizlikle yürütülmesi ve konunun tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmasıdır. Bununla birlikte, şu an devam etmekte olan soruşturmanın akıbetinin de kamuoyuyla paylaşılması, takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekmektedir.”

Aydınlar ve Erzik’e CAS sorusu

Yıldırım, dönemin UEFA yönetiminde bulunan Şenes Erzik ve TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın neden Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) davasının geri çekilmesini talep ettiklerini açıklamasını gerektiğini söyledi. Yıldırım, davanın geri çekilmesine neden olarak gösterilen ülke menfaatinin ne olduğunu ve elde edilip edilmediğinin açıklanması gerektiğini de vurgulayarak sözlerini tamamladı.