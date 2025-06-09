Aziz Çelik: İzmir grevi bir çarpıtma ve safsata kampanyası altında yürütüldü

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Haklı taleplere dayalı İzmir grevi bir çarpıtma ve safsata kampanyası altında yürütüldü. Grevin toplumsal muhalefet içinde yarattığı çeşitli çatlakları hızla onarmak gerek. Grev sırasında birbirinden uzaklaşanlar zorlu bir demokrasi yürüyüşünde omuz omuza olmaya mecburlar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) DİSK üyesi Genel-İş sendikası tarafından 29 Mayıs ile 4 Haziran 2025 arasında uygulanan ve 23 bin işçiyi kapsayan 7 günlük grev sadece sendikacılık, emek mücadelesi açısından değil, toplumsal muhalefet, siyaset ve gazetecilik açısından da derslerle dolu, Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli grevlerinden biri oldu.

Aziz Çelik’in yazısı