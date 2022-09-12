Aziz Çelik: AKP, 12 Eylül’ü kurumsallaştırıldı

24 Ocak ve 12 Eylül ile hedeflenen otoriter emek rejimi ve sosyal devletin tasfiyesi büyük ölçüde 2000’li yıllarda tamamlandı. AKP döneminde 12 Eylül darbesinin hukuksal, iktisadi ve sosyal sonuçları ile hesaplaşmak bir yana bunlar istikrarlı biçimde uygulandı, bazıları derinleştirildi ve kurumsallaştırıldı. Böylece sermayenin 12 Eylül öncesi özlemini duyduğu otoriter emek rejimi sivil bir görünüm altında tahkim edildi.

Aziz Çelik’in yazısı