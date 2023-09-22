Aytunç Erkin: Şimdi tam da bu noktada İYİ Parti ne yapacak?

Beştepe ve AKP’nin ilk gündem maddelerinden birisi “Yeni Anayasa süreci” olacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül’de, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde, 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. ‘Hedefimiz özgürlükçü bir anayasa’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni anayasa bizi ‘darbe anayasası’ gölgesinden kurtaracak’ ifadelerini kullandı. Siyasi partilere de çağrı yapan Erdoğan, şu mesajı iletti: “Gelin konuşalım, müzakere edelim. Ama bu süreçten kaçmayalım.”

Şimdi tam da bu noktada İYİ Parti ne yapacak? AKP’yle görüşülecek mi? Bu konuda Akşener’in daha karar vermediği ama dar görüşmeler yaptığı iddia edilenler arasında. Tartışılan şu: İYİ Parti’ye oy veren kitlenin Erdoğan karşıtı olduğu biliniyor ve burada Anayasa konusunda Beştepe’yle yapılacak görüşme/uzlaşının yaratacağı sıkıntı hesaplanıyor. Gelelim “kazanacak aday” tartışmasına. Meral Akşener, İzmir’de “İmamoğlu ve Yavaş’ı ben gündeme getirmedim millet istedi onları” mealinde bir cümle kurdu. “Yerel seçimde de Ekrem Bey ve Mansur Bey desteklenebilir. Millet yine onları istiyor” değerlendirmesi yapanların olduğunun da altını çizelim. Bir not daha: Akşener geçmişe dönük hesaplaşmasına devam edecek ve o süreçte yaşananları anlatmayı sürdürecek.

Aytunç Erkin’in yazısı