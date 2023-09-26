Aytunç Erkin: MHP çevresi ’emniyet ve yargı içinde bir kanadın harekete geçtiğini’ düşünüyor

Ve dün… MHP lideri Bahçeli, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıktı ve sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “… Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerde derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’ya orantısız suçlamaları… MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun arkasındadır.” Bahçeli açıklamasında “Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden rövanş almaya çalışmayın” dedi. Mesajın adresi Cumhur İttifakı’ndaki büyük ortak AKP. MHP çevresi özellikle “emniyet ve yargı içinde bir kanadın harekete geçtiğini” düşünüyor.

Aytunç Erkin’in yazısı