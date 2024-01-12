Aytunç Erkin: Mansur Yavaş’a verilmeyen bilgi

“Behzat Ç.” yani usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun Ankara’da Etimesgut İlçesi’nden adaylığı. İddiaya göre; CHP yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Beşikçioğlu’nun aday yapılacağını söylemiş ama Etimesgut ismi telaffuz edilmemiş. Yavaş da “Meclis çoğunluğunu almam lazım” diyor ve bu yüzden Etimesgut’ta İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan’ın aday gösterilmesinde ısrar ediyor. Bir PM üyesi “Mansur Bey’i zor duruma düşürdüler. Burada çözüm de Özarslan’ı Mamak, Gölbaşı, Polatlı gibi ilçelerden birinde aday göstermek. Gölbaşı İlçesi’nin ağırlık kazandığı ifade ediliyor” dedi.

Diğer bir tartışma konusu Hatay’dı. Büyükşehir için Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesi (ki sosyal medyada da infial yarattı) kararına itiraz edildi. Ancak CHP lideri Özgür Özel’in “Anketlerden Savaş’ın ismi çıkıyor. Seçimi Lütfü Savaş’la kazanabiliriz” dediği öne sürüldü. Dün de Savaş’ın adaylığının geri çekilebileceği konuşuldu ama CHP Sözcüsü Deniz Yücel böyle bir durumun olmayacağını açıkladı.

Aytunç Erkin’in yazısı