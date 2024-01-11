Aytunç Erkin: Maçoğlu’nun Kadıköy adaylığının perde arkası

“Komünist Başkan” Maçoğlu’nun Kadıköy adaylığına muhalif medyadan da ciddi bir tepki geldi! “Muhalefete muhalefet etmeyin” cümlesini 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde de duymaya başladık. Ya da Maçoğlu özelinde “Neden Kadıköy? Neden AKP’nin güçlü olduğu bir yerden aday gösterilmedi? Neden yoksul bir ilçe değil?” soruları da “muhalefete muhalefet etmeyin” sloganına eklenen sorular oldu. 2014 ve 2019’da TKP’nin belediye başkanı olan Maçoğlu’yla ilgili en yetkili isimle konuştum. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a son tartışmaları sordum.,

Neden Kadıköy?

Bizim tercihimiz değildi Kadıköy olarak. Tabii ki hiç dile getirilmemiş bir ilçe değil. Bize böyle bir durumu uzun süredir söylüyorlardı, biz de daha farklı bir il ya da ilçe demiştik. Kartal, Maltepe, Sarıgazi vardı. Sonra Kadıköy olunca bazı alternatifler dile getirdik. Normalde bizimle beraber yapılması gerekiyordu ya da TKP’nin yapması gerekiyordu bu açıklamayı. Detayları konuşmadan, Kadıköy meselesini bağlamadan pat diye Kadıköy adayı diye bir durum ortaya çıktı. Bu işin normali açıklamayı bazı konuları netleştirdikten sonra birlikte yapmamızdı. Biz konuyu değerlendirirken pat diye kamuoyu gündemine geldi. Bizim değerlendirme sürecimiz devam ediyordu. Kadıköy olmaz anlamında değil. Ama Kadıköy gibi zorlu ve çok karmaşık özellikleri olan bir yerde doğal olarak ciddi bir çalışmanın zeminini oluşturmak isteriz ilk önce. Bu zemin oluşmadan paldır küldür ilçeye giremeyiz.

Aytunç Erkin’in yazısı