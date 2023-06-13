Aytunç Erkin: İmamoğlu ve Özel İstanbul’da buluştu

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından sadece CHP’de başlayan tartışmaların temelinde de “değişim” var! Adları genel başkanlık için geçen iki isim Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de çözüm yolunu açıkladı: “Değişim.” Anladığımız da “liderin değişmesi”. Bu noktada bir kulis bilgisiyle devam edelim: İddialara göre, 28 Mayıs’tan iki gün sonra 30 Mayıs’ta değişim için yola çıkan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş’ta buluştu. CHP’nin iki “genç” isminin de gündeminde “yenilgi” ve “değişim” vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım.
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