Aytunç Erkin: İmamoğlu, iktidarın yeni hamlelerini bekleyecek

Önceki gün Habertürk’te yayımlanan söyleşisinden kaynaklandığını anladığımız ve “kollektifin içinde bir nefer” vurgusunu yapma ihtiyacı hisseden bir isimdi karşımızda. Örneğin; grup toplantısında konuşmamasıyla ilgili bir sorun olmadığını anlattı. Ancak “İstanbul’dan-Ankara’ya çağrılan bir isim neden konuşturulmadı?” sorusu hâlâ cevapsız. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’yla benzer bir cümle kurması dikkatimi çekti. CHP lideri, “Muhalif görünümlü bazı gazeteciler” demişti, İBB Başkanı, “Bizim tarafımızdaymış gibi görünen ama iktidar dilini kullananlar var” dedi. Kim bunlar? Herhalde bunun yanıtını da 2023 seçimlerinden sonra öğreneceğiz. Gördüğüm şu: İmamoğlu iktidarın yeni hamlelerini bekleyecek. Masada ‘sorun yaratan’ bir isim olmadığını anlatmaya devam edecek.

Aytunç Erkin’in yazısı