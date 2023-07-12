Aytunç Erkin: Fidan’ın ‘özel’ yürüttüğü çalışma

Bahçeli’nin “stratejik tercih” tespiti Beştepe’nin bu konuda daha önce bir karar aldığını da gösteriyor. Beştepe’nin güvenlik alanında önemli bir ismine dedim ki: “NATO da yerli ve milli mi oldu?” İroni barındıran ama bir gerçeğe dikkat çeken bu cümlem üzerine bana verdiği yanıt şu oldu: “Yalınkat değerlendirmelerle konu tam olarak anlaşılamaz. Türkiye bağımsızlıkçı çizgisinden vazgeçmez. Fırsat kolluyormuş gibi ilk fırsatta ‘teslimiyet’ diye bağıranlar açığa düşünce ne diyecekler merak ediyorum.” Beştepe “Teslimiyet yok”, “strateji” diyor. Yani… İktidarın bir amacı var ve o amaca ulaşmak için de yöntemler uyguluyor. O amaç ne? Bu tartışılır! Çünkü; iktidarın uzun zamandır gündeminde olmayan Avrupa Birliği’ne üyelik için destek istemek de yeniden programa alındı ve bu son iki haftanın kararı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “özel” yürüttüğü bir çalışma iddiası var. Bu konuda da şu değerlendirme var Beştepe’de: “Derdimiz AB üyeliği değil. Ki onlar da öyle bir açılım yapmazlar. Ama Batı’nın sahtekarlığını deşifre etmek için AB üzerinden de gitmek çok anlamlı. Ayrıca teorik olarak AB süreci açılırsa (Bizim gündemimizde yok) o zaman ortaklık hukukuna kendi irademizi koyarız. Onların hukukunu ortaklık hukuku kabul etmeyiz.”
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