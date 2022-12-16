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Yaramazlara biraz batar!

Aytunç Erkin: Erdoğan’ın yakın çevresine ‘Kararı hukuk verdi’ dediği iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak sonrası hem iktidar hem de Altılı Masa cenahında önemli gelişmeler yaşanacağı tespitini yapmak zor değil. “Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir” cümlesinin altı bir kez daha doldu. Peki İmamoğlu kararı sonrası neler yaşanabilir? Ancak… İlk önce yanıtı merak edilen sorulardan birisiyle başlayalım: “Beştepe bu kararı nasıl değerlendirdi?” Bu sorunun yanıtını aradım ve şu bilgilere ulaştım: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresine şu cümleleri kurduğu iddia edildi: “Yargı bağımsızdır. Kararı hukuk verdi.” Önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın bu kararı daha ayrıntılı değerlendireceği de konuşulanlar arasında…

Aytunç Erkin’in yazısı


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