Aytunç Erkin: Devletin görevi bu raporlar üzerine önlem almak değil mi?

Çalışmalara göre; fay üzerinde hendek açıldı ve oradaki faylar belirlendi. Bu fayların yaşlandırılmasıyla birlikte, ne zaman deprem olmuş, en son depremden bugüne ne kadar zaman geçmiş, deprem tekrarlanma periyodu ve kayma hızı nedir gibi konularda veri elde edildi. Sonuçta, şehir merkezinden Kılavuzlu’ya kadar uzanan alanda birçok koldan oluşacak şekilde fay tespit edildi. Bu kollar üzerinde de yaklaşık 40 adet hendek açıldı. Peki bu hendekler açıldıktan sonra ne bulundu? Dr. Alican Kop dedi ki: “Açmış olduğumuz hendeklerde Kahramanmaraş Fay Zonu’nu çok net bir şekilde görebildik. Onikişubat Belediyesi’yle yapmış olduğumuz çalışma sonucu da fayın arazide tam olarak nereden geçtiğini belirlemiş olduk. Buna ilişkin verileri de belediyemize sunduk. Onların elinde var, Büyükşehir Belediyesiyle paylaşılabilir ve buna göre gerekli önlemler alınıp, bu fay zonu üzerinde yerleşimin olmaması sağlanabilir.”

SONUÇ: Deprem göz göre göre geldi ve yaşandı. Devletin görevi bu raporlar üzerine önlem almak değil mi?

Aytunç Erkin’in yazısı