Aytunç Erkin: DEM’in kararı kilidi açacak

Bu tartışmalar yaşanırken önümde duran “Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi” Genel Direktörü Azad Barış’ın “17-20 Ocak” günleri arasında 25 ilçede yaptığı “İstanbul Seçmen Eğilimi Raporu”nu inceliyorum. Raporun tarihinin altını çizmekte fayda var: Başak Demirtaş’ın daha “adaylık” açıklaması yok!

Rapordaki bulgulardan öne çıkan tespitle başlayalım: “CHP adayı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti’nin aday gösterip göstermeyeceğinin henüz belli olmadığı bir ortamda seçimi matematiksel olarak çok az farkla önde götürmektedir. Seçim sürecinin yaklaşması, seçim gündeminin işletilmesi ve adayların sahaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkması muhtemel seçim aritmetiğinde DEM Parti’nin oylarını seçim sonucu bağlamında kilit bir noktaya taşımaktadır.”

Burada kilit cümle: “DEM’in oyları kilit.” Yine başka bir tespit daha: “Katılımcıların 31 Mart 2024’te yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme davranışı incelendiğinde, yüzde 31’inin AK Parti-MHP adayı Murat Kurum’a, yüzde 32.4’ünün CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirttikleri görülmektedir. “DEM Parti’ye (YSP-HDP) oy vereceklerin oranı yüzde 4.1 iken, İYİ Parti’ye oy verecekler yüzde 1.4, Yeniden Refah Partisi’ne oy verecekler yüzde 1.4, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu’na oy verecekler yüzde 1.3, Memleket Partisi’ne oy verecekler yüzde 0.1 ve TİP’e (Türkiye İşçi Partisi) oy verecekler yüzde 0.1 olarak belirlenmiştir.

Aytunç Erkin’in yazısı