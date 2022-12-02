Aytunç Erkin: Akşener partisini daha merkeze çekmeye çalışıyor

Bu arada İYİ Parti’deki izlenimim şu: Meral Akşener partisini daha merkeze çekmeye çalışıyor. Özellikle meclis aritmetiği üzerinde kafa yorduğu konuşuluyor. Ankara’da son dönemde CHP-İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik konusunda Zorlu’nun SÖZCÜ’ye yaptığı açıklama bu açıdan önemli. Şunu belirtmemde fayda var: Kürşad Zorlu, İYİ Parti’de göreve getirildikten sonra partinin “iletişiminde” (televizyon yorumculuğu ve akademisyen kimliğinin yansıması) daha olumlu bir grafik olduğunu görüyorum. Umarım bu hep böyle gider.

NOT: 3 Aralık Cumartesi günü (yarın) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “aday benim” mesajı vereceği konuşmayla ilgili notları da bir gün sonra yazacağım. İlginç buluşmalar var!

Aytunç Erkin’in yazısı