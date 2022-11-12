Aytunç Erkin: Akşener, başörtüsüyle ilgili yaşananları masaya getirecek

İddialara göre, pazartesi günü yapılacak toplantıda Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili yaşananları masaya getirecek ve “Biz ne ile karşı karşıyayız. Referandum tartışması ve süreci var. Bunun kullanılmasını ve siyasete alet edilmesini nasıl engelleyeceksiniz? Çözümünüz nedir?” cümlelerini kuracak.

Meral Akşener’in, başörtüsü konusunun nasıl başladığını da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na soracağı konuşulanlar arasında. Çünkü… Akşener’in yakın çevresine, “Bu süreçte biz yoktuk ve ne olduğunu anlamadık. Nereden çıktığını bilmiyoruz! Altılı Masa olarak başlatıp, yüklendiğimiz bir sorumluluk değil bu. CHP’nin önerdiği, AKP’nin el yükselttiği bir durum. Ama bu masayı etkiliyor” diye konuştuğu bilgisine de ulaştım.

İYİ Parti liderinin yakın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda, “Ekonomiyi konuşuyorduk şu anda konuşulmuyor. Cumhurbaşkanı adayının yetkilerinin ne olacağını planlıyorduk şimdi referandumu konuşuyoruz. Başörtüsü için ne karar alınacağı dışında gündem yok gibi. Her şey bağlamından koptu “ tespitleri yaptığı da anlatılanlar arasında.

Aytunç Erkin’in yazısı