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Yaramazlara biraz batar!

Aytunç Erkin: Ağırel de Pehlivan da hakikatin ne olduğunu bildikleri için cesur!

Dün… Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan 5 gazeteciye verilen hapis cezası kararları onandı. Çağlayan Adliyesi’ne giderek teslim olan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Silivri Cezaevi’ne götürüldü. T

eslim olmadan hemen önce Barış Terkoğlu’nu aradım ve Pehlivan’la konuştum. Gülüyordu ve bana “Silivri’den bir isteğin var mı?” diye soracak kadar da esprili! İkisi de el sallayarak cezaevine gitti! Murat Ağırel de Barış Pehlivan da hakikatin ne olduğunu bildikleri için cesur!


(Akşam saatlerinde Barış ile Murat denetimli serbestlik hükümlerine dayanarak serbest bırakıldılar.)

Aytunç Erkin’in yazısı

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