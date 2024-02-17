Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: Tehlike gerçekten büyük

Böyle “butik tarikat” meseleleri genellikle hastanede ya da mahkemede biter, malum.
Ama asıl dikkat ve mücadele edilmesi gerekenler, siyasi rant kapıları olarak el üstünde tutulur.
Bakınız, Menzil!!

BirGün Gazetesi’nin ve tabii mesleğimizin yüzakı ismi, İsmail Arı Menzil üzerine bir araştırma kitabı yayınladı. İki hafta bile olmadı, kitap üçüncü baskıda.


Çünkü kadınların -kelimenin gerçek anlamıyla- yerin altında yaşadığı, uyuduğu, oy kullanmadığı.. Erkeklerin de -tabii yoksul olanların- tarlada, atölyelerde karın tokluğuna çalıştığı.. Din adına da, şeyhin ipine sarılarak günahtan arınma seanslarının düzenlendiği.. Böyle bir sistem ile milyarlarca doların ve milyonlarca oyun kontrol edildiği bir yapıdan söz ediyoruz. Menzil -kanser metaforuna başvurursak- vücudun -yani memleketin- en hayati organlarını sarmış durumda. Yani tehlike gerçekten büyük.

Ayşenur Arslan’ın yazısı

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