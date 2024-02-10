Ayşenur Arslan: Laiklik karşıtlığında söylem bitti, s sıra eylemde

Son yazımda “ERDOĞAN’IN ŞERİAT AÇILIMINI NEDEN KONUŞMUYORUZ” diye sormuştum.

Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in danışmanı Oğuz Uçar aradı.

Üzülerek itiraf edeyim, konuya dair hassasiyetime rağmen atladığım bir haberi iletti. Ata Parti AKP’yi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etmiş. Klasörler dolusu delille birlikte..

Başvuruda, AKP’nin “demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nedeniyle ceza aldığı.. 2008 yılında aldığı devlet yardımının yarısının kesildiği hatırlatılmış.

Ve şöyle denmiş:

“Laiklik karşıtlığında söylemden eyleme geçtiler..”

Yargıtay’ın.. Bugünkü Yargıtay’ın harekete geçmesini beklemek saflık olur. Hatta duruma bakılırsa muhalefetin harekete geçmesini ummak da boşuna!

Görüşlerini paylaşırım paylaşmam. Ama Ata Parti ve Zeybek haklı. Artık laiklik karşıtlığında söylem bitti. Sıra eylemde. Şu seçimler bitsin hele. Hem ekonomide hem de siyasette fırtına kopacak.

Bize düşen de KUZULARIN SESSİZLİĞİNİ hatırlamak olacak.

Ayşenur Arslan’ın yazısı