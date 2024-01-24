Ayşenur Arslan: Haberiniz olsun fakirler

Yerel seçimler yaklaştıkça.. İstanbul gibi Reis’in en çok önem verdiği kente Murat Kurum’dan başkasını bulamayınca.. Emekliye zam oranı ALGININ AYARINI İYİDEN İYİYE BOZUNCA..

Saray pek hareketlenmiş: Ne yapmalı da küsen seçmeni geri kazanmalı..

Ayasofya kartı çoktan masaya kondu. Hatta geri alınıp, 1000 liraya yakın bilet fiyatıyla müze ünvanına geri döndü.

Uzaya adam göndermek pek afili bir projeydi. Ama belli ki aç karnına ilgi çekmemişti.

Seçime üç beş kala emekliye bir parça daha para için bütün ceplere hücum edildi. Ama.. Bunun “ama”sı yok. Zira çok büyük bir satış olmazsa cepte para yok.

Erdoğan’ın hemen her gün, Mehmet Şimşek’in de hemen her fırsatta tekrarladığı “enflasyon düşecek” masalına gelince..

TÜİK’in araştırması gösteriyor ki, “algı” dedikleri “gerçek” üstü örtülür, saklanır gibi değil.

Kanıt mı arıyorsunuz?

49 yıl boyunca onca haberimin, canlı yayın çıkışlarımın yapmadığını / yapamadığını, tek bir sözcüğün viral olarak yapması:

NASILSINIZ FAKİRLER!

Ayşenur Arslan’ın yazısı