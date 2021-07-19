Ayşenur Arslan: Erdoğan’ın sıkışmışlığı artık gözle görülür, elle tutulur hale geldi

Siyasetten sıkılmayanlar için birkaç KEHANET de ben sıralayayım bari:

* Erdoğan’ın sıkışmışlığı artık gözle görülür, elle tutulur hale geldi. AKP milletvekillerinin (elbette isimlerinin verilmemesi kaydıyla) gazetecilere, köşe yazarlarına içerdeki sıkıntıları, neredeyse ayrıntılarıyla anlatmaları dikkat çekiyor. Şikayetlerin odağında MHP’nin olması da Saray adına alarm zilleri çaldırıyor.

* İçerde dışarda, ekonomide diplomaside deniz bitti ya! Erdoğan iktidar yelkenini yeniden rüzgarla doldurabilmek için ABD’ye güveniyor. ABD’nin gönlünü çelmeye çalışıyor! Bu nedenle -yine önünü arkasını düşünmeden- bu kez Afganistan kumarını oynuyor. Ancak çözüm sürecinde ya da Gülen ile ilişkilerde olduğu gibi gemisinin karaya oturması sürpriz olmaz. Taliban’ın tutumunu, yaşanması kuvvetle muhtemel sorunları kontrol ettiği medya sayesinde bir süre gizleyebilir ama gün gelir medyası bile yanlışların üstüne örtemez. Hele, Afgan göçmenler kafileler halinde Türkiye’ye gelmeye devam ettikçe…

Ayşenur Arslan’ın yazısı