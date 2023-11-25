Ayşenur Arslan: Erdoğan bunu hep yapıyor, kullanıyor, atıyor

Erbakan’ın kanatları altında büyüdü, serpildi. Ne zaman ki “vakt erişti”.. İşte o vakit kurmaylarına, uzmanlarına, sponsorlarına göre “gün tamam oldu”. Erbakan’la yollar ayrıldı.

Sonra, herkesin malumu, sıra o yol ayrımı sırasında yanında olanlara geldi. Eski dostlar fotoğraflardan birer birer silindi. (Damadı hatırlayan var mı!!)

Benzeri süreçleri, hem Gülen Cemaati hem de Kürt siyaseti ile gördük. Kullanıldılar.. Elbette aynı zamanda kullandılar.. Yine vakit gelince yollar ayrıldı. Modern evliliklerdeki gibi dost da kalınmadı. Dün aynı masada oturdukları ertesi gün düşman ilan edildi. Hapislere tıkıldı.

Sıra “tek bayrak.. tek millet.. tek reis” sloganıyla Erdoğan’a Türkiye’yi sunan MHP’de mi? Bahse girmeyi sevmem ama bahse varım öyle!

MHP ile yolları ayırmanın yolu da sanki çoktan bulunmuş:

Aslında cinayetin hemen sonrasında her şey -tüm bağlantılarla, isimlerle- ortaya çıktığı halde “zamanı gelinceye kadar bekletilen Sinan Ateş” dosyası.

Ayşenur Arslan’ın yazısı