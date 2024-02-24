Ayşenur Arslan: Çiller durduk yere gündeme gelmedi

Çiller durduk yere gündeme gelmedi elbette. Murat Kurum’a destek için ortaya çıktı.

İBB eski genel sekreter yardımcısı, kent planlamacısı Buğra Gökçe de hemen teşhisi koydu:

“Nedeni çok açık. Murat Kurum, bakanlığı döneminde Kilyos’ta Çiller ailesine ait bir şirketin yönetiminde olan arazinin imar planını değiştirerek doğal SİT alanını imara açtı.”

İstanbul dışındakiler bilmeyebilir. Söz konusu arazi Kısırkaya Plajı’nın yanıbaşında. Kentin en kıymetli güzergahında, mücevher gibi bir alan.

Çiller Ailesi 2020 yılında 13 bin metrekarelik bu araziye öyle bir imar planı çıkarttı ki, hesabı ancak trilyonla yapılır.

Amaaaa.. Hain, kötü, fena CHP’li İBB plana itiraz etmesin mi! Derken Bakanlık itiraza itiraz etmesin mi! Sonunda iş mahkemeye gidince “inşaat alanını beş kat artıran” plan değişikliği iptal edilmesin mi!

Ne yalan söylemeli, düşüncesi beni bile heyecanlandırıyor. Murat Kurum (mesela) başkan seçilmiş. Uygun bir zamanda Çiller Şirketi yeniden başvurmuş. Ve o da ne! Ballı imar planı onaylanıvermiş!!!!!

Ayşenur Arslan’ın yazısı