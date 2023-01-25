Ayşen Uysal: Siyasal muhalefet mağduriyet, adalet, anayasayı çiğneme gibi kavramları birbirine karıştırmış halde

Şu günlerde muhalefetin bir kısmında hakim olan “Efendim mağduriyet bu ülkede seçmen nezdinde çok prim yapıyor, şimdi durduk yere kimseyi mağdur yapmayalım” düşüncesi de hukuk devletini ortadan kaldırma suçuna ortak olmaktan başka anlam ifade etmiyor. Üçüncü ya da daha fazla defa aday olmak isteyen bir kimsenin mevcut rejimde böyle bir hakkı mı var da “haksızlığa uğramış kimse”, yani mağdur olsun? Siyasal muhalefet mağduriyet, adalet, anayasayı çiğneme gibi kavramları birbirine karıştırmış halde. Seçmenin mağduriyet söylemine kanmaktan ziyade adalet duygusuyla hareket ettiğinin farkında bile değil. Eğer, yapılan muamele haksızsa evet seçmen mağdura sahip çıkıyor, ancak keyfilik üzerine inşa olmuş bir mağduriyet söylemi ile sesleniliyorsa, buna prim vermiyor. Kimse seçmeni saf yerine koymasın. Herkes her şeyin farkında. Neyin doğru neyin yanlış, neyin haklı neyin haksız olduğunu en doğru biçimde anlatma becerisine sahip olmak ve seçmenin adaletine güvenmek yeterli.

Hukuk, anayasa, yasalar, birlikte yaşam kurallarını belirler. Şayet muhalefet de bu kuralların köküne dinamit koyarsa, birlikte yaşamanın koşullarını ortadan kaldırmaya hizmet etmiş olur. Bir kişi, üçüncü defa değil de dördüncü ya da altıncı defa adaylığa soyunduğunda da muhalefet “Aman mağdur etmeyelim” mi diyecekti?

Ayşen Uysal’ın yazısı