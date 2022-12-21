Ayşen Uysal: İstek ve arzu tamam, geriye beceri kalıyor

15 Aralık 2022’de İstanbul Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’nun aldığı cezaya ve dolayısıyla da siyaset yasağına karşı çıkmak için toplanan kitleden “iktidar! İktidar! İktidar!” sesleri yükseliyordu. “Altılı masa” ve özellikle de CHP tabanının iktidar arzusunu ilk dile getirmesi değildi bu. Son dönemlerde başka vesilelerle de bu slogan sık sık atıldı. Bu sesleniş bir yandan bir istek ve arzuyu, diğer yandan da kararlılığı dile getiriyor: “İktidara gelmeyi istiyoruz, bu isteğimizden vazgeçmiyoruz” diyor taban. İstek ve arzu tamam, geriye elinde yetki olan siyasilerin iktidara gelme sanatını icra etme becerisi kalıyor.

Ayşen Uysal’ın yazısı