Ayşen Şahin: Yurttaşın dikkatinden kaçmış olabilir; en büyük tehlikelerden biri bu

“Dezenformasyonla mücadele” adı altında Meclise getirilen yasayla sosyal medyayı, internet medyasını susturmaya çalışacaklar.

Siyaha siyah, kele kel, yalana yalan dediğimiz için yargılanacağız. Ki zaten yargılanıyorduk; bir sene önce dolar 10 olacak diyenlerin, barış isteyenlerin, tweet retweet edenlerin davaları hâlâ sıcak. Gerçeğe ulaşmamız imkansız kılınacak çünkü sadece kendi gerçekliklerinin yayımlanmasına izin verecekler.

Adıgüzel’in açıkladığı “BTK’nin abone deseni ve log kayıtları süresiz saklamamak üzere elde etmesi” skandalı var.

Günlük peynir-domates-benzin-fatura telaşında yurttaşın dikkatinden kaçmış olabilir. En büyük tehlikelerden biri bu.

Böyle bir dataya sınırsız şekilde sahip olan neler yapabilir? Cambridge Analytica Skandalı’nı hatırlayın.

Ayrıca bu yetkiyle BTK sadece fişleme değil, her bir kullanıcıya tek tek şantaj yapabilecek güce de sahip anlamına geliyor.

Filmlerdeki, kitaplardaki distopya değil, bunların tamamı yaşanabilir, güncel gerçeklik, yaşanıyor da.

Yandaş medyanın hâlâ yaygın ve etkin olduğu, muhalefetin kitlelere sosyal medyadan açıklamalarıyla ulaşabildiği şu süreçte; sosyal medyada yazamaz, internete giremez, habere ulaşamaz olursak ne yapacağız? Biz manipülasyonla, dezenformasyonla, yasakla nasıl baş edeceğiz?

Ayşen Şahin’in yazısı