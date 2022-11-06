Ayşen Şahin: Gitti benim gençliğim, bir nesil daha gitmesin istiyorum

Dünyanın bir yerlerinde bazı halklar için bu hayalperest bulunan isteklerimin normal ve sıradan bir yaşam olduğu fikriyle çıldırmamak istiyorum. Bize çok haksızlık oldu fikrinden kurtulmak istiyorum.

Yoruldum azarlardan, yargılardan, alaylardan, tehditlerden. Kafam rahat uyuyabilmek istiyorum.

Bana bekle denilmesin, yetkilerimi komple devretmem istenmesin, kararlarımın etkisini görebileyim istiyorum, taleplerimi bağırmak istiyorum.

Birileri bana “Ne istiyorsun?” diye sorsun istiyorum. Tembihler ve vaatler duymak değil, yanıtlar vermek istiyorum.

En sevdiğim sloganlardandı:

Ne istiyoruz?

Özgürlük

Ne zaman?

Hemen şimdi

Vermeyecekler

Alacağız!

Vermesinler, kendim, kendim gibilerle bir olup almak istiyorum.

Gitti benim gençliğim, bir nesil daha gitmesin istiyorum.

Sadece nefes almak değil, artık yaşamak istiyorum.

Hemen şimdi!

Ayşen Şahin’in yazısı