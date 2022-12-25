Ayşen Şahin: En büyük kaya tek adam rejimi, hep birlikte önce ona yükleneceğiz

Önceliklerimiz farklı olabilir, kimine özgürlük kimine adalet, kimine demokrasi, eğitim, sağlık, kimine hayvan hakları, kimine doğa, kimine refah birincil ihtiyaç ama yolu tıkayan en büyük kaya tek adam rejimi.
Hep birlikte önce ona yükleneceğiz. Sonrası bileğimize kuvvet yeniden mücadele.
Kalan taşları kenara çeke çeke açacağız yolu.
Bize bir şey vermeyecekler, biz alacağız.
Çaresizliğin dersini yeterince aldık, artık öğretmenin zamanıdır.
O aşamadan sonra gayrı muhalefet işaret fişeklerimizi takip etse yeter.
Kontrol hep halktadır zira, hatırlamamız yeter. Herkes bulunduğu alanda hatırlatmasını yapsın dilerim.
Değişecek, değiştireceğiz.
Değişmez denilen her an, kime kâr yazıyor aklımızda bulunsun.
Günler çıkışa yakın artık, optimistlerin zamanı geldi, buradan sonra umut ve cesaret zaferi yazar. Kaçış yok.
Kolay gele hepimize!